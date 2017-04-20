Ve beklenen gün geldi, çattı… Bu sezon ligde olduğu kadar Avrupa’da da fırtına gibi esen Beşiktaş, 2-1’lik ilk maçın rövanşında Vodafone Arena’da O.Lyon’u ağırlayacak. Lyonlu taraftarların sahaya girip olay çıkarması sebebiyle 50 dakika gecikmeli başlayan ilk maçta Beşiktaş 1-0 öndeyken 1 dakika içinde yediği iki golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da hem bu maçın intikamını almak, hem de tarihinde Avrupa Ligi’nde ilk defa yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Saat 22.05’te başlayacak kritik maçta Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Beşiktaş’a tur için 1-0 ve iki farklı galibiyetler turu getirecek.
Gel bakalım Lyon
20.04.2017 - 07:20 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarihinde Avrupa Ligi’nde ilk defa yarı finalin eşiğinde olan siyah-beyazlılar, olaylı ilk maçın acısını çıkarmak istiyor
Etiketler : Avrupa Ligi,
466304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/466304.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
27
10
9
8
32
33
1
39
8
Kasımpaşa
27
10
6
11
38
37
1
36
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
6
35
11
K.D.Ç. Karabük
27
10
4
13
30
37
7
34
12
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
5
34
13
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
14
27
16
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
16
23
17
Gaziantepspor
27
6
4
17
26
46
20
22
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
27
8
10
9
45
34
11
34
10
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
6
29
16
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
14
25
17
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
27
24
18
Gaziantep BŞB
27
6
6
15
29
41
12
24