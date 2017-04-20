Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve beklenen gün geldi, çattı… Bu sezon ligde olduğu kadar Avrupa’da da fırtına gibi esen Beşiktaş, 2-1’lik ilk maçın rövanşında Vodafone Arena’da O.Lyon’u ağırlayacak. Lyonlu taraftarların sahaya girip olay çıkarması sebebiyle 50 dakika gecikmeli başlayan ilk maçta Beşiktaş 1-0 öndeyken 1 dakika içinde yediği iki golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da hem bu maçın intikamını almak, hem de tarihinde Avrupa Ligi’nde ilk defa yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Saat 22.05’te başlayacak kritik maçta Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Beşiktaş’a tur için 1-0 ve iki farklı galibiyetler turu getirecek.