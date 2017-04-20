Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi, takımı motive etmek için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz hafta sahaya inip sarı-kırmızılıların antrenmanını izleyen Özbek, dün de Florya’da barbekü partisi düzenledi. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını toplayan Galatasaray Başkanı, tüm takıma “Hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin” dedi. Başkandan sonra söz alan Kaptan Selçuk İnan “Fenerbahçe ile maçlarımız her zaman olduğu gibi zorlu oluyor. Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız” şeklinde görüş belirtti.

Fener’i yeneceğiz

Fernando Muslera ise “Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Takımda, Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen Sabri Sarıoğlu da “Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” diye konuştu. İlk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak olan Ahmet Çalık ise “Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Önceden televizyondan izliyordum şimdi bu anlara tanıklık edeceğim" ifadelerini kullandı.