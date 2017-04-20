Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. 2017 yılında yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini evinde Beşiktaş'a kaybettiği maçta bırakan Karadeniz ekibi deplasmandaki

yenilmezlik serisini Antalyaspor karşısında sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 126 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer son 6 dış saha maçında mağlup olmayarak 16 puan toplamayı başardı.



Karadeniz ekibi Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken, tek puan kaybını ise Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dış sahada başarılı bir performans ortaya koydu.

Son 6 sezonun en iyi puanını topladı

Trabzonspor, ligin 27 haftası geride kalmasına rağmen son 6 sezonun en fazla dış saha puanını topladı. Dış sahada bu sezon 23 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-16 ve 2014-15 sezonlarında 13 puan, 2013-14 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 12 puan elde ederken, 2011-12 sezonunda 18 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise Karadeniz ekibi 32 puan toplamıştı.