Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Belçika ekibi Genk ile 3-2'inin rövanşında 1-1 berabere kalan Celta Vigo son dört takım arasına kaldı ve tarihinde ilk kez Kupa 2'de yarı finale yükseldi.

Luminus Arena'daki mücadelenin ilk devresi 0-0 berabere sonuçlanırken, İspanyol ekibi 63. dakikada Pione Sisto ile öne geçti. Ev sahibi ekip 67. dakikada Leandro Trossard ile rakibine çabuk cevap verse de kalan dakikalarda tur içi ihtiyacı olan bir gole ulaşamadı ve 1-1'lik sonuçla yarı finale çıkan taraf Celta Vigo oldu.