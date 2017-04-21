Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok üzgünüz ama futbol bu. Maç penaltılara kaldı ancak olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın futbolun tüm pozitif yönlerini sergilediğini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Taraftarıyla, teknik direktörüyle, takımıyla futbolun pozitif tarafını yapan bir Beşiktaş vardı. Bunu bütün Avrupa gördü. İlk maçta yaşanan negatif olayların hiçbiri takımımız ve taraftarımız nezdinde olmadı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi iyi temsil ettiğimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.