Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un başkanı Muharrem Usta, başta Beşiktaş olmak üzere Türkiye'yi heyecan boğan Lyon maçının ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Muharrem Usta, Beşiktaş'la ilgili mesajında "Ülkemize yaşattıkları sevinç ve heyecan için Beşiktaş camiasını gönülden kutlarım" dedi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Beşiktaş ile ilgili bu paylaşımı taraftarların takdirini topladı.