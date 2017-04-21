Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 13.30’da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 16 galibiyet, 3 mağlubiyet, 8 beraberlik alarak elde ettiği 56 puanla ikinci sırada bulunurken, Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi sonucu 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

LİGDE 8. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Medipol Başakşehir kazanırken, 2 mücadeleden ise Çaykur Rizespor galip ayrıldı. Mavi-yeşilliler, Süper Lig’de İstanbul ekibiyle evinde oynadığı 3 maçın 2’sini kazanma başarısı gösterdi.

RİZE EVİNDE KAZANAMIYOR

Geçtiğimiz hafta Adanaspor’u mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor, buna karşı evinde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. 18 Mayıs’ta Rize’de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan mavi-yeşilli takım, ardından evinde oynadığı mücadelelerde sırasıyla Kayserispor’a 4-2, Antalyaspor’a 2-1 ve Trabzonspor’a 1-0 kaybetti.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ AVANTAJ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maç öncesi oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasını kayıpsız geçmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Rizespor’u mağlup ettikten sonra Beşiktaş’ı da saha avantajını kullanarak yenip şampiyonluk yarışından kopmamanın hesaplarını yapıyor.

DÜDÜK BÜLENT YILDIRIM’DA

Yarın saat 13.30’da Yeni Rize Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Hakan Yemişken yapacak.