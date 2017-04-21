Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kulübünün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ehiogu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Futbolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ve yerinin asla dolmayacağı vurgulandı.

Dün akşam antrenman sırasında kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Ehiogu hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı.

Aston Villa, Middlesbrough, Glosgow Rangers, Leeds United gibi takımlarda oynayan ve 400'ün üzerinde maça çıkan savunma oyuncusu, 1996-2002 döneminde İngiltere Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.