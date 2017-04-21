Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalinde, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’a penaltılarla 7-6 kaybederek elenen Beşiktaş’a, ezeli rakibi Galatasaray’dan kupalı gönderme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, 2000 yılında aldıkları UEFA Kupası fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın Galatasaray Ailesi! #TarihBirKereYazıldı" notunu düşmüştü.

BEŞİKTAŞ PUAN TABLOSUYLA CEVAP VERDİ

Siyah-beyazlılar, bu paylaşıma cevap olarak Süper Lig’deki puan tablosunu paylaştı ve "Başımız dik, gururla yolumuza devam ediyoruz Şerefli Beşiktaş Ailesi" notunu düştü.