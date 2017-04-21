Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Lyon'a penaltılarla kaybettiği maçta siyah beyazlıların penaltı listesiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lyon'a penaltılarla mağlup olmasının ardından herkes Tosic ve Mitrovic'in penaltı atmasını eleştiriyor.

İki defans oyuncusunun üst üste kaçırdığı penaltıların ardından Avrupa kupalarına veda eden siyah beyazlılarda konuyla ilgili bilinmeyenleri Şenol Güneş açıkladı. Maçtan sonra penaltılara çalışmadıklarını itiraf eden tecrübeli teknik adam, takımın penaltıcıları Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Adriano'nun oyundan çıkması sonrasında penaltı atacak isimlerin değiştiğine işaret etti.

Bilindiği üzere ligde ve kupada penaltı atışlarında topun başına Cenk Tosun gelirken Oğuzhan Özyakup da takımın ikinci penaltıcısı konumunda. Ricardo Quaresma da bu isimlerin ardından geliyor.

Siyah beyazlılarda dün atılan penaltı atışlarında topun başına Babel, Cenk Tosun, Hutchinson, Tolgay Arslan, Talisca, Necip Uysal, Tosic ve Mitrovic gelmişti. Bu penaltı atışlarında Quaresma ve Oğuzhan'ın yerine giren isimler penaltıyı gole çevirirken Adriano'nun yerine giren Beck penaltı kullanmadı. Brezilyalı futbolcunun penaltı hakkı böylelikle Mitrovic'e kayarken Hırvat futbolcu atıştan faydalanamadı.

Öte yandan Necip Uysal'ın penaltı atışları da düşünülerek Mitrovic'in yerine oyuna girebileceği ancak Şenol Güneş'in Oğuzhan'ın yorgunluğu ve defanstaki düzeni bozmamak için Oğuzhan'ı Necip'le değiştirdiği ifade edildi.