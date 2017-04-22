Galatasaray deplasmanında 6 yıl aradan sonra boy gösterecek olan Fenerbahçe taraftarı, toplu olarak stada hareket edecek. Yarın saat 13.00'te Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı’na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacak. Kurulacak olan güvenlik noktalarından, TT Arena'ya gidecek olan Fenerbahçe taraftarları geçerek Ülker Stadyumu Protokol Tribünü önünde hazır bulunacak. Bu noktada yapılacak olan bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.00 itibariyle toplu olarak TT Arena'ya gidilecek.
Fenerbahçe taraftarı, 6 yıl sonra TT Arena'da
22.04.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçta, Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena'da takımlarına destek verebilecek.
Etiketler : fenerbahçe,fenerbahçe haberleri,fb gs,derbi,
466929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/466929.aspx
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A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
8
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
-1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
13
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
-5
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
-14
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
-16
23
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
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Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
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Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
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22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24