Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Güray’ınn ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

23. dakikada Serdar Gürler, altı pasa kadar sürüklediği topu ceza sahasındaki arkadaşına göndermek isterken meşin yuvarlak kaleciye de çarparak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Aydın’ın pasında topla buluşan Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada Ferreira’nın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardında hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Deniz topu filelere gönderdi. 2-1

39. dakikada Khalili’nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Aydın’ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda top kaleci Muammer’de kaldı.

67.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın’ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Khalili’nin gelişine yerden şutu farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Aydın’ın yerden pası ile ceza sahasın hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Uğur Çiftçi’nin şutu kaleci Muammer’de kaldı.

90. dakikada Aydın, ceza sahası sol çaprazdan sert ve düzgün vurdu ancak top kaleci Muammer’den geri döndü. Ardından ceza sahasında topla buluşan Uğur, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Duran xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Ceylan xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Cloro xx, Palitsevich x, Anıl xx, Uğur Çifti xx, Serdar Gürler xxx (Issah dk. 88 ?), Khalili xx, Aleksandar Scekiç x, Aydın xx (Milinkoviç dk. 90 ?), Escobar Baruffi x (Vedat dk. 59 x)

Yedekler: Nihat, Orhan, Velikkonja, Matei

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kayserispor: Muammer x, Levent xx, Ferreira x, Mabiala x, Güray xx, Samba Sow x (Hakan dk. 60 x), Lawal xx (Traore dk. 80 ?), Rotman x, Deniz x, Varela x (Soares dk. 68 x), Umut Bulut x

Yedekler: Ali Ahamada, Efe, Kubilay, N’Guemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Serdar Gürler (dk. 23 ve 33) (Gençlerbirliği), Deniz (dk. 36 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mabiala, Deniz, Güray (Kayserispor)