Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de derbi 11'i belli oldu. Sarılacivertlilerde kaleyi Volkan koruyacak. Savunma Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan'dan oluşacak. Orta alanda M.Topal, Souza ve Alper görev yapacak. İleride ise Lens, Van Persie ve Sow oynayacak. Advocaat, hafta başından bu yana kararsızlık yaşadığı sol kanat konusunda karanını Sow'dan yana verdi. Burada Stoch, Volkan ve Alper'i deneyen Hollandalı, Sow'u forvet özelliği de olduğu için 11'e aldı.

EMENİKE ÇILDIRTTI

Fenerbahçe'nin problem oyuncusu Emenike, derbi öncesi yine çıldırttı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in otelinden fotoğraf paylaşan ve "Point Otel'deyim" diyen Nijeryalı oyuncuya taraftarlar büyük tepki gösterdi.