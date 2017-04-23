Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dramatik bir şekilde Lyon’a penaltılarla elenip Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, artık tamamen lig şampiyonluğuna odaklandı. Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiği takımlardan Başakşehir’in Ç.Rize deplasmanında 2 puan bırakması siyah-beyazlılarda büyük sevince yol açtı. Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe’nin de bu hafta birbirleriyle oynayacak olması her açıdan Beşiktaş’ın işine yarayacak. Derbiyi kaybeden takım zirveden 3 puan daha uzaklaşmış olacak. Beraberlik halinde ise iki takım da 2’şer puan kaybetmiş olacak. Beşiktaş’ın Adana maçı bu yüzden 3 puandan çok daha fazlasını vadediyor siyah-beyazlılara.



3 değil 9 puan kazanabilir!

Kara Kartal, bir anlamda, bir galibiyetle 3 değil, derbi de berabere biterse 9 puanı cebine koymuş olacak ve en yakın rakibiyle aradaki puan farkını 7’ye çıkaracak. Teknik direktör Güneş de bu yüzden futbolcularına “Hata istemiyorum” mesajı verdi. Kendilerine bu hafta altın tepside süper bir fırsat sunulduğunu söyleyen Güneş, “Hata yapma lüksümüz yok. Lyon karşısında 120 dakika boyunca çok efor sarf ettiniz. Ama artık yorgunluğumuzun karşılığını alacak haftalara girdik. Şampiyonluk bütün yorgunluğumuzu alacaktır. Bunu düşünerek sizden elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum” diye konuştu.



ABOUBAKAR GÖREVE

Olimpiakos maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan ve Lyon ile oynanan maçlarda forma giyemeyen golcü oyuncu Vicent Aboubakar, Adanaspor maçında formasına kavuşacak. Lyon maçındaki yorgunluk yüzünden takımda rotasyon yapması beklenen Güneş’in Kamerunlu oyuncuya ilk on birde görev verip Cenk’i dinlendirmesi bekleniyor.