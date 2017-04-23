Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Geçen sezon 7-0’lık tarihi hezimetle ayrıldığı stadyumda güzel bir futbolla kazanan Karadeniz temsilcisi böylece önemli bir psikolojik eşiği de ardında bırakmayı başardı. Ligin ikinci devresinde büyük bir çıkışa geçen Ersun Yanal’ın takımına üç puanı kazandıran gollerin tamamı ikinci yarıda gelirken, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega fileleri iki kere havalandırarak bordo-mavili formaya iyice ısındığını ispatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı düşük bir tempoya sahne olurken, Trabzonspor Rodallega ve Pereira ile bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyince iki takım soyunma odasına 0-0’lık sonuçla gitti.



Perdeyi Rodallega açtı

İkinci yarıda ise sahada doğrudan ve direkt paslarla rakip kaleye yönelen bir Trabzonspor vardı. 51’de sezonun en iyi çıkış yapan isimlerinin başında gelen Yusuf Yazıcı, derinlemesine bir pasla Rodallega’yı topla buluşturdu, bu oyuncunun düzgün vuruşu bordo-mavili takımı zorlu deplasmanda öne geçirdi: 0-1. 55’te Yusuf’un kullandığı mükemmel falsolu köşe vuruşunu N’Doye kafayla kale sahasına gönderdi, müsait pozisyondaki Uğur Demirok farkı ikiye çıkardı: 0-2. 65’te sahneye bir kez daha çıkan Rodallega, bu defa Olcay’ın pasına hareketlendi, zor ve dar açıdan yaptığı vuruşla üst direğin de yardımıyla maçın skorunu ilan etti: 0-3.