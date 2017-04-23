Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un 3 oyuncuyu kadroya dahil etmediği aktarıldı. Fanatik'te yer alan habere göre Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna almadı
Chedjou tesisten ayrıldı
Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 müsabakasının ilk yarısını izleyen Chedjou'nun, daha sonra kendisine ait aracıyla tesisleri terk ettiği ifade edildi.