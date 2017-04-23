Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un 3 oyuncuyu kadroya dahil etmediği aktarıldı. Fanatik'te yer alan habere göre Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna almadı

Chedjou tesisten ayrıldı

Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 müsabakasının ilk yarısını izleyen Chedjou'nun, daha sonra kendisine ait aracıyla tesisleri terk ettiği ifade edildi.