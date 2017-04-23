Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin sonunda mutlu olmak için çalışacaklarını ifade eden Erkan Sözeri, "3 puandan başlayıp ilk 2’yi kovalayan güzel bir hikayemiz var. Mutlu sonlandırmak istiyoruz. Bu maça bakıldığı zaman pozisyon vermeden 2 gol yedik. Gollerin izahı yok. Gereksiz penaltı yaptırdık. Maçtan önce oyuncularıma da hata yapmadığımız sürece kazanmaya yakın olduğumuzu söyledim. Kazanmaya yakındık maalesef bireysel hatalar var. Maçın kırılma anı Otoo’nun kaçırdığı goldü. Yapacak bir şey yok. Bugün çok pozisyona girip kazanamadık. Top bugün bizi sevmedi. Mersin İdmanyurdu’nu kutluyorum. Hakemleri kutluyorum. Hedefi bırakmayacağız. Hikayemizi mutlu sonlandırmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.