TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin sonunda mutlu olmak için çalışacaklarını ifade eden Erkan Sözeri, "3 puandan başlayıp ilk 2’yi kovalayan güzel bir hikayemiz var. Mutlu sonlandırmak istiyoruz. Bu maça bakıldığı zaman pozisyon vermeden 2 gol yedik. Gollerin izahı yok. Gereksiz penaltı yaptırdık. Maçtan önce oyuncularıma da hata yapmadığımız sürece kazanmaya yakın olduğumuzu söyledim. Kazanmaya yakındık maalesef bireysel hatalar var. Maçın kırılma anı Otoo’nun kaçırdığı goldü. Yapacak bir şey yok. Bugün çok pozisyona girip kazanamadık. Top bugün bizi sevmedi. Mersin İdmanyurdu’nu kutluyorum. Hakemleri kutluyorum. Hedefi bırakmayacağız. Hikayemizi mutlu sonlandırmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.
Erkan Sözeri: Bireysel hatalar yaptık
23.04.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kazanmaya yakın taraf olduklarını ifade ederek bireysel hatalara yer verdiklerini söyledi.
Etiketler : Erkan sözeri,
467212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467212.aspx
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2
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16
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3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
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28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
12
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
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21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
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Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
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Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
6
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
11
Denizlispor
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10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
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6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24