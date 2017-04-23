Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 Rio Olimpiyat Oyunları finalinde 64 kiloda Azerbaycan'dan Lorenzo Sotomayor Collazo'yu mağlup ederek Özbekistanlı boksörlerin üç altın madalyasından birine ulaşan Fazliddin Gaibnazarov, bugün ilk profesyonel boks maçına çıktı. California eyaletine bağlı Carson kentinde gerçekleştirilen karşılaşmada Gaibnazarov, Porto Rikolu boksör Victor Vazquez'e karşı ringe çıktı. Gaibnazarov rakibini ikinci rauntta nakavt ederek profesyonel boksta ilk galibiyetini aldı.