Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de üst sıraları ilgilendiren karşılaşmada, maraton tribününde güzel görüntüler oluştu. Eskişehirspor taraftarının yaptığı koreografide, TFF 1. Lig bayrağının yanından yola çıkan takım otobüsü, Süper Lig bayrağının yanına ilerliyor. "Korkmadan çıktık yola" yazılı bayraklar da maraton seyircisi tarafından açılırken, makara sistemi ile şampiyonluk kupasının yer aldığı bayrak da yukarı çekildi. Aynı anda makara sisteminin çalışmamasından dolayı ipler bir süre sonra ağırlığı taşıyamadı. Bunun üzerine taraftarlar bayrağı topladı.