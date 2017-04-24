Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray ile derbinin ardından çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, Dick Advocaat'ın ardından yeni sezonda takımın başına Bruno Labbadia'nın geçeceği yönündeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada Labbadia haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin Labbadia iddiaları için yaptığı açıklama...

''Bu akşam bir televizyon programında, futbol takımımızın yeni sezonda teknik direktörünün Bruno Labbadia olacağına dair yalan haber yer almıştır.

Konuyla ilgili yapılan spekülasyon ve haber yalandır. Söz konusu isimle herhangi bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'

Bruno Labbadia, son olarak Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da görev yaptı. Labbadia daha önce Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i de çalıştırdı.