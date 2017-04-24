Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk voleybolunun gururu VakıfBank bir kez daha Avrupa’nın en büyüğü oldu! Sarı-siyahlılar Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 5. defa dörtlü finalde yer alan VakıfBank ilk maçında da diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA’yı set vermeden yenmişti. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına 8-6’lık skorla VakıfBank önde geldi. Sarı-siyahlılar file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu’nun yüksek performansı ön plana çıktı. Mücadelenin üçüncü setinde Imoco Volley oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren VakıfBank dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.