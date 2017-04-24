Barcelona forması giyen Arda Turan, Real Madrid’le oynanan El Clasico öncesi eski takımının maçını izledi. 
 
Karşılaşma için Santiago Bernabeu’ya gelen Arda Turan yedek kulübesinde telefonunu çıkardı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.
 
Arda'nın takım arkadaşı Denis Suarez de TT Arena'daki derbiyi dikkatle izledi.