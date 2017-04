Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giren Kayserispor, Mesut Bakkal'la anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, bugün saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısının ardından imza atarak Kayserispor'un başına geçecek. Basın toplantısının ardından saat 15.00'te futbolcularla tanışma toplantısı yapılacak, saat 16.00'da da Bakkal, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, Mesut Bakkal'ın çok tecrübeli bir isim olduğunu ifade ederek, "Sergen hocamızın istifasının ardından başkanımız kendisine düşünmesi için süre verdi. Dün Sergen Hoca kararının kesin olduğunu açıkladıktan sonra biz de hoca arayışlarımıza başladık. Başkanımızın talimatıyla yönetim kurulu olarak belli teknik adamlar üzerinde yoğunlaştık ve Mesut Bakkal'da karar kıldık. Başkanımızın da onayıyla Mesut hocanın faydalı olacağını düşündük. Dün kendisiyle görüştük ve akşam da ekibiyle birlikte Kayseri'ye geldi. Futbolu iyi bilen bir isim. Kendisiyle hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Buranın kapısı Sergen Hoca'ya her zaman açık"

Hiç kimsenin Sergen Yalçın için 'Bizi yarı yolda bırakıp gitti' diyemeyeceğinin altını çizen Erhan Karacaoğlan, "Sergen hoca belki de daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldı. Dün başkanımız da konuştu. Bu kadar emek verdi. Kendisiyle sarılarak göreve başladık, bırakırken de sarılarak ayrılmak istiyoruz. 12 puanla aldı takımı, buralara kadar getirdi. Kalsaydı, devam etmesini isterdik ama bırakmak istedi. Dönmeme kararı aldıktan sonra diğer hocalarla görüşmeye başladık. Kendisinin yeri farklı bizim için. Katkılarını tartışmayız. Bu kapı ona her zaman açık. İnsani olarak ilişkilerimiz her zaman devam edecektir kendisiyle. Verdiği karara saygı duyuyoruz, hiçbir zaman ‘Bizi yarı yolda bırakıp gitti’ demeyiz, kimse de diyemez. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir karar verdi. Buna saygı duyulmak zorunda. Verdiği katkıları inkar edemeyiz. Biz yaş olarak kendisinin abisiyiz, bu kapı her zaman açık kendisine. Hem başkan hem yönetim kurulu arkadaşlarım Sergen Hoca’nın yaptıklarına teşekkür ediyor. Çok katkı sağladı" diye konuştu.

"Hedeflerimizin 1, 2 puan gerisindeyiz"

Sergen Hoca'nın son haftalarda yaşanan düşüş nedeniyle böyle bir karar aldığına dikkat çeken Erhan Karacaoğlan, "Bizde 3, 4 maç kazanıp alkışlanınca, birkaç maç kaybedip seyircisinden, şehrine tepki başlıyor. Hem başarıda hem de başarısızlıkta biz buna alışamadık. En sondan gelmişiz, hedeflediğimiz bir puan vardı ve belki bu hedef puanın 1, 2 puan gerisinde kaldık. Alt sırayla aradaki puan farkını biraz daha açabilseydik, bugün bunlar konuşuluyor olmazdı" diyerek sözlerini tamamladı.