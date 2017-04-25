Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

“THY Avrupa Ligi’nde Final-Four’a üçüncü kez yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş’a da başarılar diliyorum. İstanbul’da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum.”