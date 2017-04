Türkiye Gazetesi

Bahar geldi ancak Galatasaray’da özellikle de Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra sert bir kış yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimde Başkan Dursun Özbek çok sert bir tavır takındı. Kurmaylarına karşı “Kendini güçsüz hisseden varsa şimdi çıkıp gitsin. Kimseye prim verecek durumda değiliz. Ben görevimin başındayım ve benden kimse aksi bir karar beklemesin” ifadelerini kullanan Dursun Özbek, muhaliflere de gözdağı vermek için disiplin sevklerine devam edecek. Eski yönetici Ahmet Dedehayır disipline yollanırken Galatasaray Başkanı “Sosyal medyada, televizyonda, gazetede, orada, burada hakaret eden kim varsa cezasını çekecek. Üyeler Galatasaray Başkanı’yla ilgili nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenecek” diye konuştu. Sarı-kırmızılı yöneticiler de istifa ya da kongre kararı almak için doğru bir zaman olmadığını dile getirdiler. Fakat Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’in Florya’daki görevlerinin tekrar gözden geçirilmesi için istişare edilmesine karar verildi.

Aysal’dan umudu kesin

Galatasaray’da yönetime muhalif cephede ise lider sıkıntısı yaşanıyor. Özbek’ten rahatsız olan isimler, sürekli temas hâlinde olsalar da, bir yapılanma içerisine henüz giremediler. Taraftarları ve destekçileri genel kurul öncesi heyecanlandıran, kulisleri hareketlendirip, hazır olduğunu söyleyen eski Başkan Ünal Aysal da sessizliğe büründü. Camia içindeki önemli isimler de “Taraftar şu an Aysal’dan ümidini kessin” diyor. 1.600 civarında üyeyi etrafında toplayıp seçim kararı alınmasını sağlayacak başka bir ismin çıkması da şu an için zor gözüküyor. Adnan Öztürk, Cemal Özgörkey, Abdürrahim Albayrak gibi iddialı adaylar da şu an beklemedeler.