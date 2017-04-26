Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıklarını federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlı ekibin antrenmanının bir bölümünü Terim ile Dürüst de takip etti.

Terim, antrenman sonrasında teknik heyet ve oyunculara şampiyonada başarı diledi.

Aday kadro ve maç programı

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın 3-19 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyona finallerinin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Atalay Babacan, Yunus Akgün, Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Berke Özer, Berkehan Biçer, Egehan Gök, Ozan Can Oruç (Altınordu), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).