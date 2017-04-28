Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA’de Çeyrek Final heyecanı 2 maçlar ile devam etti. Toronto Raptors, BMO Harris Bradley Center'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 92-89 yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Raaptors'ta DeMar DeRozan 32 sayı, 4 ribaund, Kyle Lowry 13 sayı, 4 ribaund ile galibiyette katkıda bulundu. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaund, Matthew Dellavedova 12 sayı, 4 asistle oynadı. Toronto böylece Clevland Cavaliers’a rakip oldu.

San Antonio Spurs, Memphis’i süpürdü

San Antonio Spurs, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Spurs'te Kahwi Leonard 29 sayı, 9 ribaund, Tony Parker 27 sayı, 4 asist ve LaMarcus Aldridge 17 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Memphis'te ise Mike Conley 26 sayı, 5 asist ve Marc Gasol 18 sayı, 6 ribaund ile oynadı. San Antonio Spurs bu sonuçla Houston Rockets ile eşleşti.