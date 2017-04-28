Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun karşılığında aldıkları puanın yeterli olmadığını ifade etti. Ligde 6 maç kaldığını anımsatan tecrübeli teknik adam, "Belki bizim bir mağlubiyet hakkımız var. Kalan 6 maçı hiç yenilmeden bitirdiğimizde rakiplere bakmaksızın ligde kalırız. Rakiplerimiz için de aynı şey söz konusu. Bunu başaran takım iyi bir takımdır. Ligde kalmayı hak etmiştir. Yapamayan da hak etmemiştir." diye konuştu.

"Her şeyimizi ortaya koymamız gerekir"

Ligde kalma adına bazen sürpriz adımlar atmak gerektiğini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Biz buna daha imza atamadık. Kendi evimizde kaybederek ve final maçlarında kırmızı kartlar görerek hatalar yaptık. Bunu pozitife çekecek hamlelerimiz olması gerekir. Şampiyonluğa oynayan çok deneyim sahibi ve güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Her şeyimizi ortaya koymamız gerekir. Bu maçta alacağımız 3 puan bize müthiş katkı yapacak. Bir puan ise bizi hedeflerimizin doğrultusunda sapmadan götürecek."

Maç başına iki puan ortalamasının kendileri için çok iyi olacağına değinen Karaman, "Bu hesaba göre 6 maç 12 puan eder. Bir beraberlik ve bir galibiyet 2 puan ortalama eder. Bir kayıp hakkın var 4 galibiyet yazman gerekiyor. Öyle bir durum var." ifadelerini kullandı.