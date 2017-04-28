Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası 2017, Bahamalar'da başladı. Turnuvanın ilk maçı İran ile Meksika arasındaydı. İran kalecisi Hosseini, hem maçın hem de turnuvanın ilk golünü attı. Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından yaptığı vuruş, rakip kalenin 90'ına gitti. Meksika bu gole Mosco ve Maldonado ile yanıt verse de, İran Akbari ve Ahmadzadeh'in golleriyle 3-2 kazandı.

B Grubu'ndaki diğer maçta İtalya Nijerya'yı 12-6 yendi.

A Grubu maçlarında ise İsviçre Bahamalar'ı 3-2, Senegal de Ekvador'u 9-0 mağlup etti.