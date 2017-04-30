Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Toto Süper Lig’de bu akşam “süper” bir maç bizi bekliyor. Bir tarafta lider Beşiktaş, karşısında ise ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir. Ligde bitime 6 hafta var ve bu mücadeleden çıkacak sonuç bir anlamda “TAMAM” ya da “DEVAM” özelliğinde. Kara Kartal, kazanırsa 10 puanlık avantajı cebine koyacak ve şampiyonluğu erken ilan etme şansına sahip olacak. Beraberlik yine Beşiktaş’ın lehine. Siyah-beyazlılar 7 puanlık farkı koruduğu gibi makası bir hafta daha daralacak.



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Talisca’nın ligde 10 golü bulunuyor. Son 3 maçta da 3 golü var.



Başakşehir cephesinde ise tek ihtimalli bir maç. Şampiyonluk için mutlaka kazanmaları gerekiyor. Olası bir yenilgi şampiyonluğun gitmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi şansını da zora sokuyor. Sezonun ilk maçında 1-1 berabere kalan taraflar bir anlamda “final” sınavına çıkıyor. Başakşehir açısından maçın ayrı bir önemi de galip gelmesi halinde bir sezonda şampiyon takımları yenen ikinci takım (İlki Kasımpaşa) unvanını eline geçirecek olması. Başakşehir’de önemli eksikler var ama önemli kozlardan birisi Galatasaray maçında hat-trick yapan Adebayor olacak. Kartal’ın önemli kozlarından birisi ise son maçların formda ismi ve transferin gözdesi Anderson Talisca…



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Adebayor’un Başakşehir forması altında 9 maçta 6 golü var. Ligde ise 5.



9 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi Atiba, Tosic ve Atınç kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Başakşehir’de ise Mossoro, Visca, Uğur, Alparslan, Cengiz ve Holmen sarı kart görürlerse Antalya maçında oynayamayacaklar.