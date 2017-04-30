Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta şampiyon olarak 2. Lige yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar Bodrum Şehir Stadında gerçekleşen kupa töreninin ardından Kumbahçe Sahiline giderek 1931 adet meşale yakarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil kenarını dolduran taraftarlar tek sıra halinde dizilerek meşaleleri yaktı. Görsel şölene dönüşen meşaleli kutlama ilçenin birçok yerinden görüldü. Kutlamalara ilçede bulunan yerli ve yabancı turistlerde meraklı gözlerle izledi.