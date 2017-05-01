Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesine rağmen sergilediği futboldan memnun kaldığı takımını Bursa'da sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak arka adalesinde ağrı hisseden Semih Kaya, Hırvat hocanın planlarını bozdu. Semih, Bursa'ya götürülmezken, Hakan Balta'nın ilk 11'de olması bekleniyor. Tudor, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü ise yine kadroya almadı.

CİMBOM, TİMSAH'A KARŞI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda bu akşam Bursaspor'la karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Aslan'da Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.