Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Spor Toto Süper Lig’in zirvesindeki iki takımın mücadelesi uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakikaya sahne oldu. Şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşımak isteyen Başakşehir, puan kaybetmesi halinde yarıştan büyük oranda kopacağı maçta lider Beşiktaş’ı ilk 18 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Mücadelenin gol perdesini 7. dakikada, hafta içinde oynanan Fenerbahçe maçına damga vuran Cengiz Ünder açtı. Mossoro ile soldan gelişen atakta topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden genç futbolcu Marcelo’yu güzel bir çalımla geçti ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Erken yenen golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, top yapmakta zorlanınca 12’de Attamah kaptığı topla savunmanın arkasına koşu yapan Visca’yı gördü, bu oyuncunun pasını iyi değerlendiren Adebayor arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Cengiz Ünder ışıldıyor

18’de maçın yıldızı Cengiz Ünder sol kanattan gelişen atakta kimsenin beklemediği bir anda çaprazdan vurdu ve Fabri’nin müdahalesine rağmen ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda da sahada istediklerini yapan takım ev sahibi Başakşehir’di. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında beklemediği bir yara aldığı karşılaşmada teselli ise Demba Ba’dan geldi. Çin’de ayağı kırılan ve yaklaşık bir yıl futboldan uzak kalan Senegalli golcü, 87’de güzel bir top kontrolünün ardından yaptığı vuruşla futbola ve Beşiktaş formasına golle döndü: 3-1. Son dakikalarda Pektemek’in çizgiden çevirdiği topu Holmen iki metreden auta göndermesi Beşiktaş adına şanslı anlardan biri oldu. Bu sonuçla iki takım arasındaki fark 4’e düştü.