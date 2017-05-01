Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet kullanıcıları için Adil Kullanım Kotası’nda (AKK) yeni dönem bugünden itibaren hayata geçti. Türkiye'deki 10 milyon fazla sabit internet abonesinin kabusu olan hız kotasında iyileştirilmeye gidiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) AKK'da yaptığı iyileştirmelerle, artık kotasını dolduran kullanıcılara daha yüksek internet hızı veriliyor.

Yeni dönemde en önemli değişiklik gece internet kullanımında olacak. Gece 02.00 ile sabah 08.00 arası artık AKK uygulanmayacak. Bu da kullanıcıları biraz olsun rahatlatacak.





Bugünden itibaren AKK kotasını dolduran kullanıcılara daha hızlı bağlantılar sunuluyor. Daha önce AKK kotasını dolduran kullanıcılara 3 mbps gibi düşük hızda bir hız verilirken, artık biraz daha hızlı bağlantılar sağlanacak.

31 Aralık 2018'de adil kullanım kotasının tamamen kaldırılması bekleniyor.





Ancak internet servis sağlayıcı şirketler de bu yeni döneme ait farklı paket stratejilerini devreye almaya başladı. Bu yeni paketlere göre yeni abone olacak kullanıcılara, AKK kota seçeneği verilmeyecek. Bunun yerine ise abonelerden kotalarını aşmaları durumunda GB başına ücret talep edilecek.

Örneğin, 35 GB'lık paket aldınız ve bu kotayı bitirdiniz. Yeni aboneler, 35 GB'ın üzerine harcadığı her GB için ücret ödeyecek. Başka bir deyişle tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi ücretlendirmeler satın aldığınız paketin üzerine eklenecek. Eski bir aboneyseniz AKN kapsamında hızınız düşürülerek, ama aynı paket ücreti üzerinden internet bağlantınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu uygulamaya geçen şirketlerin, şimdilik Turkcell ve Turksat olduğu belirtiliyor.

İnternet servisi sunan şirketler harekete geçti ve AKN'siz paketleri kullanıcılara sunmaya başladı.





Turkcell Superonline fiber internet müşterilerine 'Platin Paket' ile evde internete zaman, gün ve saat farkı olmadan aynı hızda bağlanma seçeneğini sunmaya başladı. Platin Paket’te herhangi bir AKN uygulaması bulunmuyor. Saniyede 25 megabit hızında olan paketin satış fiyatı ise ayda 89TL.

TurkNet, müşterileri için AKN uygulamasını ücretsiz olarak kaldırdı. Şirket, 150 GB AKN limitsiz internet, 100 mbps’ye kadar hız, ayda 1000 dakika telefon görüşmesini bir arada 59.99 TL’ye taahhütsüz sunuyor.





Millenicom'un alternatif sabit internet sağlayıcısı Doping, 'Aile Boyu Hızlı İnternet Kampanyası’nda hız limitini ve AKN'yi kaldırdı. Saat 01.00–19.00 arasında altyapının desteklediği en yüksek hızda AKN’siz internet 100 mbps'ye kadar 44.90 TL'lik fiyatla sunuluyor.

D-Smart, Türk Telekom ve Vodafone, henüz AKN'siz paketlerini açıklamadı. Bu paketler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.







BAĞLANTI HIZI NASIL ETKİLENECEK?







Yeni düzenlemeye göre AKK aşımı sonrası inecek hızlar.