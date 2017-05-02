Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Mas ile Joao Pereira, hedeflerinin ligi Avrupa Kupalarına katılacak konumda tamamlamak olduğunu söyledi. Başarılı performanslarıyla olduğu kadar Trabzon şehrine çabuk uyum sağlamasıyla da taraftarların gönlünde taht kuran iki oyuncu, bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundular. Arjantinli sol bek Mas, takımın ikinci yarıda iyi sonuçlar aldığını ifade ederek “Şu anda iyi gidiyoruz. Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluğa gitmek” dedi. Ligde kalan maçları kazanmak istediklerini dile getiren Mas “Sezonu iyi bir yerde tamamlarsak Avrupa Kupalarına katılacağız. Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Bu, benim kariyerim için çok önemli” diye konuştu.

Avrupa çok önemli

Bordo-mavililerin başarılı sağ bek oyuncusu Joao Pereira ise Avrupa Kupalarına katılıp orada iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek “Gelecek yıl bu zamanlarda şampiyonluk için iddialı olacağımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki maçları kazanıp Avrupa Kupalarına katılmalıyız. Futbolcu olarak bizlerin değeri artacak. Bu sebeple hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak ve orada iyi sonuçlar almak olmalı” dedi. Trabzonspor’un bu kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmediğini belirten Portekizli “Buraya gelirken takımın gelecekle ilgili projelerini ve özellikle gelecek sezonki şampiyonluk hedefini öğrenince insan ister istemez takıma kendini daha çok vermek istiyor. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızın da aynı hedefi kovalaması sizi daha fazla öne itiyor. İkinci yarıdaki çıkışımızı bu şekilde değerlendiriyorum” sözlerini kullandı.

Trabzon mutluluğu

Mas ile Pereira’nın birçok ortak noktası bulunuyor. İkisi de Trabzon şehrini çok seviyor. Mümkün olduğunca beraber şehri ve yakınlarındaki tarihi yerlerin, tabii güzelliklerin tadını çıkarıyorlar. Eşinin de Trabzon’u çok sevdiğini söyleyen Mas “Burası Arjantin’de doğduğumuz şehir olan San Juan’a benziyor. Orada deniz yok ama tabiatı aynı. Bu sebeplerden dolayı kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” dedi. Pereira ise fırsat buldukça Mas’la birlikte köpeklerini gezdirmeye çıktıklarını belirterek “Trabzon çok güzel bir şehir. Burası insana mutluluk veriyor” diye konuştu.

Messi gururu

Vatandaşı Lionel Messi’nin çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mas “Messi, sakin ve çok düzgün bir karakter. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici. Ayrıca Arjantin millî takımında olmak çok güzel. Sıkı çalışmalıyım ve her zaman kendimi hazır tutmalıyım” diye konuştu.

En iyiSİ Ronaldo

Cristiano Ronaldo ile Portekiz millî takımında birçok defa birlikte forma giydiğini belirten Pereira “O, bu noktalara gelmeyi gerçekten çok çalışarak hak etti. Messi ile karşılaştırılmasına gelirsek en son Altın Top Ödülü’nü Ronaldo aldı. Demek ki, dünya genelinde en çok oyu aldı ve en iyisi o” dedi.