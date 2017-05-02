A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı. Bugün Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleşen idmana Elif Emir Tekin, Hülya Çoklar, Simay Karaman, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Özge Kavurmacıoğlu, Merve Aydın ve Ayşegül Günay katıldı. Taktik ağırlıklı gerçekleşen antrenmanda liglerin uzamasından dolayı takımlarında görev alan oyuncular katılmadı.