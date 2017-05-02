Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, stoperde Marcelo ile birlikte forma giyecek isim merak konusu oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, cezalı Dusko Tosic'in yerine sahaya süreceği ismi henüz netleştirmedi.

Derbide sol stoper pozisyonunda görev yapması beklenen 3 oyuncu bulunuyor. Atınç Nukan, Matej Mitrovic ve Necip Uysal; Güneş'in hafta boyunca antrenmanlarda deneyeceği isimler olacak. Bu oyunculardan formaya en yakın isim ise Atinç Nukan. Deneyimli çalıştıcı ligin 22. haftasında 1-0 galip ayrıldıkları Galatasaray derbisinde de maça Atınç ile başlamıştı.

Lyon ile oynanan rövanş maçındaki performansı ile olumsuz eleştiri alan ve son 2 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Mitrovic de adaylar arasında yer alıyor. Antrenmanlarda Hırvat futbolcuyu da deneyecek Şenol Güneş'in diğer alternatifi ise; Necip Uysal. Orta sahada 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç duyulduğunda stoperde de görev yapan Necip, derbide Marcelo'ya eşlik edebilir. Ancak sakatlığı olan Atiba'nın maça kadar hazır olmaması halinde Necip, Kanadalı futbolcunun yerine orta sahada görev alabilir. Bu ihtimali göz önünde bulunduran Güneş, Atiba'dan gelecek habere göre kararını verecek.

Kadroda yer alan diğer stoperler Rhodolfo ve Ersan'ın ise derbide görev alma olasılıkları çok düşük. Sezonun ikinci yarısında hiç şans bulamayan iki futbolcunun da bu kritik karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.

Şenol Güneş, pazar günü oynanacak karşılaşmaya kadar antrenmanlarda yapacağı denemeler sonrası stoperde hangi futbolcuyu oynatacağına karar verecek.