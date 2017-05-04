Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Sabri'nin yerine alınan Martin Linnes ve Cavanda'yı sezon sonunda göndermeye karar veren yönetim, teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle Sabri'yi bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

Tudor'un, haftalar sonra ilk kez Fenerbahçe derbisinde şans verdiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Sabri, Bursa deplasmanındaki oyunu ile bir kez daha hocasından tam not aldı.

Sabri'nin bu çıkışı, gelecek sezon için ayrılık düşüncelerinin ertelenmesine yol açtı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalan 5 hafta boyunca da aynı çizgiyi sürdürmesi halinde takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

OLUMLU GÖRÜŞ VERDİ

Devre arasında sözleşme uzatmak isteyen Sabri'ye, 'sezon sonunu bekle' diyerek olumsuz cevap veren Dursun Özbek yönetimi, Reyiz'le yolları ayırmanın hesaplarını yapıyordu. Ancak Tudor'un son maçlardaki iyi futbolu nedeniyle olumlu görüş bildirmesinin ardından şimdi emektar oyuncuyla aynı şartlarla mukavele yapılması planlanıyor.

1 MİLYON 250 BİN EURO ALIYOR

Sezon başında 1 yıllığına 1 milyon 250 Bin Euro'ya imza atan Sabri'nin, aynı ücretle bir yıl daha takımda kalması düşünülüyor. Sabri maç başı da 5 bin Euro alıyor.

18 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten Sabri'nin, yönetimin teklifini hiç düşünmeden kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi. (Habertürk)