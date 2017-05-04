Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

İşte haftanın programı ve hakemler:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Başakşehir: Ali Palabıyık

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Alper Ulusoy
16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Özgür Yankaya

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

8 Mayıs Pazartesi: 

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Suat Arslanboğa
20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor: Halil Umut Meler