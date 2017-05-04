"Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz"

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 2016-17 sezonunun ardından sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Gelecek sezon Japonya’da Vissel Kobe forması ile mücadele edecek Poldi, Galatasaray Dergisi’nin mayıs sayısında soruları yanıtladı.

"Büyük bir takıma geldiğimin farkındaydım"

Galatasaray'a ilk geldiğinde büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu belirten Podolski, "Galatasaray sadece güçlü bir takım değil, büyük bir tarihi var ve bunun farkındaydım. Geçtiğimiz iki yılı değerlendirmem gerekirse geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi. İlk geldiğimde şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünmüştüm ve hayal etmiştim. Ama futbolda her kurduğunuz hayal ya da her düşünceniz gerçekleşmiyor. İşte bu da futbolun doğası" diye konuştu.

"Kariyerimde çok iyi bir durak oldu"

Alman oyuncu, sarı-kırmızılı takımın kariyerinde iyi bir durak olduğunu vurgulayarak, "Takım arkadaşlarım, futbol takımı çalışanları, taraftarlarımız hatta İstanbul’da beni dışarıda görenler, çok sıcak davrandılar. “Neden buradayım?” demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam “Galatasaray’a yine gelir miydin?” diye sorarsan, cevabı “Kesinlikle evet” olur" şeklinde konuştu.

"Sporun doğası böyle"

Podolski, "Galatasaray’ın geçmişine baktığınız zaman birçok şampiyonluk görürsünüz. Hatta en çok şampiyon olan takım olarak Galatasaray’ı görürsünüz. Bundan 15-20 sene sonrasına baktığınız zaman da Galatasaray’ı yine en çok şampiyon olan takım olarak göreceğiz. Arada şampiyon olmadığı yıllar yine olacaktır. Galatasaray’ın büyüklüğü bunu gerektiriyor. Ama sporun doğası böyle" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de insanlar çok sıcak kanlı"

Yaşam tarzıyla ilgili de konuşan Podolski, "Ünlü bir futbolcuyum diye kendimi eve kapatmak gibi bir yaşam tarzım hiçbir zaman olmadı. Almanya’da ya da diğer yaşadığım yerlerde de böyleydi. Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Türkiye’de insanlar çok sıcakkanlı, ben de öyleyim. Buraya kolay uyum sağladım. Bunun sırrı fazla doğal olmam diyebilirim" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da bulunduğu sürede hep keyif aldığını dile getiren Alman oyuncu, "Antrenmandan eve, evden antrenmana yaşamadım; şehri gezdim. Toplumun her kesiminden insanla tanıştım ve sohbet ettim. Türk insanı çok sıcak. Sohbet etmeyi seviyor, ben de öyle" dedi.

"Japonya'yı sonra düşüneceğim"

Japonya kariyeri ile ilgili beklentilerinin sorulması üzerine Podolski, "Japonya’ya dair beklentilerim şu anda için aklımda değil. Daha Galatasaray’da çıkacağım maçlar var. Lig bitmeden Japonya’daki hedeflerimi ortaya koymam doğru olmaz. Lig bitecek, bir tatil olacak. Ondan sonra Japonya’yı düşünmeye başlayacağım" cevabını verdi.

"Türkiye’de çok büyük bir altyapı potansiyeli var"

Podolski, Türkiye'de çok büyük bir altyapı potansiyeli olduğuna vurgu yaparak, "Bu potansiyeli kullanmıyorsunuz. İstanbul’da 20 milyon insan var, bu birkaç milyon da çocuk olduğu anlamına geliyor. Bu kadar potansiyelden daha fazla futbolcu yetişmeli. Bu potansiyeli değerlendirememek bir problem bence Daha çok yatırım gerekiyor, daha çok tesis ve eğitmen gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz"

Galatasaray taraftarına da seslenen golcü oyuncu, "Buraya geldiğim ilk günden bugüne kadar taraftarlar beni destekledi. Ben Galatasaray ve onlar için elimden geleni yaptım. Onlardan çok büyük güç aldım. Onların bundan sonra olmaması benim için bir eksiklik olacak. Umarım, Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onlarla bir bağım olduğunu düşünüyorum. Bu özel bağın da devam etmesini diliyorum" dedi.