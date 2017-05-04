Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında kadrosuna kattığı Karavayev'den verim alamayan Fenerbahçe, kanat takviyesi için gündemine yine bir Ukraynalı'yı aldı. Bild Gazetesi'ne göre Schalke'nin gözden çıkardığı Konoplyanka için 10 milyon Euro bonservis ödenecek



Fenerbahçe, yeni sezonda kanatlara takviye için gözünü yine bir Ukraynalı'ya çevirdi. Devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Karavayev'den arzuladığı verimi alamayan sarı-lacivertlilerin son gözdesi Konoplyanka...

Bu sezon başında Schalke'nin Sevilla'dan kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonu kulüpte istenmiyor. Sevilla ile yapılan kiralık anlaşmasındaki maç sayısını doldurduğu için Schalke'nin 12.5 milyon Euro'ya bonservisini satın almak zorunda olduğu Konoplyanka, 26 resmi maçta 1010 dakika sahada kaldı ve sadece 6 gol atabildi.

Teknik direktör Markus Weinzierl'in istediği savunma görevlerini yapmadığı için 2017 yılı içerisinde ilk 11'de hiç kullanmadığı Konoplyanka'nın bonservisini almak zorunda olan Schalke, şimdiden futbolcuya bir talip arıyor. Bild Gazetesi'ne göre Fenerbahçe Ukraynalı futbolcu için Schalke'nin kapısını çaldı ve 10 milyon Euro bonservis ödeyebileceklerini iletti. Ancak futbolcunun yıllık ücreti olan 4.5 milyon Euro da buna eklendiğinde sarı-lacivertlilerin UEFA ile olan anlaşmanın içinde bu transferi nasıl çözeceği merak konusu...