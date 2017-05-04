Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı kadrosu belirleniyor. Sarı Lacivertliler’in kalesini Vodafone Arena'da kaptan Volkan Demirel koruyacak.

Sağ bekte Şener Özbayraklı'nın sakatlığı, Gregory van der Wiel'in de antrenmanlara çıkmaması üzerine Ozan Tufan görev yapacak.

Stoper ikilisi ideal düzenine dönecek. Martin Skrtel'in yanına sakatlığı bulunan Simon Kjaer yetiştirilecek.

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın oynaması bekleniyor. Topuğundaki sakatlık nedeniyle geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkamayan ancak Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan milli futbolcu, bu hafta da aynı uygulamayla sahada olacak.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yokluğunda savunmanın önünde Josef de Souza'ya Roman Neustadter eşlik edecek. Bu ikilinin önündeyse Alper Potuk forma giyecek.

Sakatlığı bulunan Jeremain Lens de maça yetişirse hücum hattının sağında sahaya çıkacak.

Kadrodaki tek soru işareti sol kanatta bulunuyor. Bu bölgede Aatıf Chahechouhe favori görünse de, son maçtaki çıkışıyla Moussa Sow da teknik ekibin antrenmanda denediği bir diğer isim.

Teknik direktör Dick Advocaat santrfor olarak cezası biten Robin van Persie'yi sahaya sürecek.

Advocaat maç gününe kadar derbiye yetişmeleri beklenen sakat oyuncular Kjaer, Hasan Ali ve Lens için sağlık ekibiyle temas halinde olacak.