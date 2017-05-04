Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lukas Podolski, bu sezon Galatasaray'daki hedeflerine ulaşamamaktan yakındı.

Kulüp dergisine konuşan Alman yıldız, "Galatasaray'da iki Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kazandık. Ancak malesef bu yıl hedeflerimize ulaşamadık. İlk geldiğimde şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünmüştüm. Ama futbolda her kurduğunuz hayal gerçekleşmiyor. Bu da futbolun doğası." dedi.

Son olarak Galatasaray’ın Bursaspor’u 5-0 yendiği maçta takımının 4. golünü atan ve bu sezon 7 gole ulaşan Podolski, Galatasaray'da oynamaktan asla pişmanlık duymadığını, kulübe ve Türkiye'ye kolay uyum sağladığını söyledi.

Alman futbolcu, gelecek yıl Japonya'da forma giyecek olmasına da değindi. Podolski "Daha Galatasaray'da çıkacağım maçlar var. Lig bitecek, bir tatil yapacağım. Ondan sonra Japonya'yı düşünmeye başlayacağım." dedi.

Türkiye'de büyük bir altyapı potansiyeli olduğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu "Bu potansiyel değerlendirilemiyor. Daha fazla futbolcu yetişmeli. Daha çok tesis, yatırım ve eğitmen gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarıyla özel bir bağı olduğunu belirten Lukas Podolski, sarı kırmızılı taraftarın kendisini unutmamasını istedi.