Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk için artık gün saymaya başlarken, beklenmedik Başakşehir hezimetiyle sarsılan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, yaraları sarmaya çalışıyor. Fenerbahçe maçının kendileri adına ‘sezon finali’ niteliği taşıdığını söyleyen kurt çalıştırıcı “Sizden Başakşehir maçını unutmanızı istiyorum. O maç bizim için bir kazaydı. Derbide tek yapmamız gereken şey daha dikkatli ve soğukkanlı olmak” dedi. “Biz bu ligin en iyi takımıyız” diyerek takıma öz güven aşılamaya çalışan Güneş “Stres yapmaya gerek yok. Gereksiz yere kendinizi baskı altına sokmayın. Şampiyonluğun gelmemesi için hiçbir sebep yok. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız” diye konuştu.

Tahriklere kapılma

Fenerbahçe’yi her yönden analiz etmeye çalıştığını söyleyen Şenol Güneş “Topu kanatlardan taşıyıp rakip alanda çabuk çoğalmalıyız. Topa sahip olan baskıyı da kurar. Bu yüzden topun bizde kalması önemli. Kesinlikle sahada rakip oyuncularla ve hakemle uğraşmayın. Kupa maçında yaşadık, tahriklere kapılmayın” şeklinde uyarılarda bulundu. Güneş, sağlık heyetinden sakatlığı süren Atiba hakkında sık sık bilgi alırken Kanadalının maça yetiştirilmesini istedi. Tecrübeli hoca taktik antrenmanlarında Atiba’nın yokluğunda Necip-Oğuzhan ikilisini oynattı. Atiba’nın yetişmemesi durumunda Necip o bölgede görev yapacak. Güneş, cezalı Tosic’in yerine ise Atınç’a forma verecek.

Stres yok, çalışmak var

Beşiktaş derbi hazırlıklarını dün akşam yaptığı çalışmayla sürdürdü. Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncuların oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkati çekti. Isınma hareketleri sonrası taktik çalışmaya geçen oyuncular bire bir ve ikiye iki top kapma ile şut antrenmanı yaptı. Bu çalışmanın ardından iki ayrı takım hâlinde yapılan çift kale maçlar ile antrenman sona erdi.

kırk binlik ordu

Şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birine Fenerbahçe karşısında çıkacak olan Beşiktaş’ın en büyük kozu, 40 bin kişilik taraftarı olacak. Derbi biletlerini satışa çıktığı gün âdeta kapışan siyah-beyazlılar, tribünde zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmayacak. 42 bin kişi kapasiteli Vodafone Arena’nın 30 binlik bölümünün kombineli futbolseverlere ait olması, yaklaşık 2 bin biletin de misafir takım seyircilerine ayrılması sonrasında kalan 10 bin bilet dün satışa çıkar çıkmaz tüketildi. Derbiye özel hazırlık yapan Beşiktaşlı taraftarların kupa maçında yaptığı tahriklerle Tosic’in atılmasına, Oğuzhan’ın da oyundan düşmesine sebep olan Robin van Persie için de özel pankart hazırladığı öğrenildi.