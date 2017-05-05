Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint Germain'in Aubameyang için teklifi ortaya çıktı. Gabonlu forvete senede 14 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ve bonservisi için Dortmund'a 70 milyon Euro... Alman ekibinin CEO'su Watzke ise, "Pierre bizden ayrılmak istiyorsa gelip bunu bize söyler. Şimdiye kadar gelmedi" demekle yetindi

Paris Saint Germain'in Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer edebilmek için göze aldığı maliyet ortaya çıktı: 112 milyon Euro...

Fransız ekibi Gabonlu golcünün bonserivisi için Borussia Dortmund'a 70 milyon Euro önerecek. Ayrıca futbolcuya da 3 yıllık sözleşme ve senede 14 milyon Euro teklif edilecek. Olası transfer hakkında Bild Gazetesi son olarak Paris Saint Germain'in sportif Direktörü Patrick Kluivert'ın Aubameyang ile biraraya geldiğini yazdı. Aubameyang'ın Borussia Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DORTMUND CEPHESİ SOĞUKKANLI

Borussia Dortmund cephesi ise bu transfere soğukkanlı yaklaşıyor. CEO Hans-Joachim Watzke, "Bu konuda bildiklerimiz sadece medyada yer alanlardan ibaret. Bu sektörde çok deneyimliyim. Medyadaki her şeyin doğru olmadığını bilirim. Pierre, gerçekten buradan ayrılmak istiyorsa, gelir bunu bize söyler. Şimdiye kadar gelmedi" diye konuştu.

Teknik Direktör Thomas Tuchel ise, "Bildiğim kadarıyla Cavani daha yeni sözleşme uzattı. Dolayısıyla PSG'nin santrfor arayışı ve talebi çok sınırlı kalacaktır. Pierre'i almaları beni çok şaşırtır" yorumunu yaptı.