Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 yıldır motor sporlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Ülkü Yarış Pisti’nin sahibi Ümit Ülkü, ilk ayağı Belçika SPA Pisti’nde düzenlenen yarışmada ülkemizi temsil edecek. Yarışın sezonun ilk yarışı olduğunu belirten Ülkü, “Altı ayaktan oluşan yarışmada iyi bir derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Geçtiğimiz yıl Porsche Sports Cup’ta yarışarak bayrağımızı dalgalandırmıştım” ifadelerini kullandı. Motorspor pilotları Ayhancan Güven, Cengiz Oğuzhan ve Cenk Ceyişaka da yarışmacılar arasında yerini aldı.

Gençlere ileri sürüş eğitimi tavsiyesi

Avrupa’da ilk olarak 2015 yılında Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası’nda BMW 320 ETC Avrupa 3. Ligi kategorisinde yarışan Ülkü, daha sonra Porsche Sports Cup’ta yarışmıştı. Son beş yılda Türkiye’de pist şampiyonluklarına imza atan ve tırmanma dalında dereceleri olan Ülkü, “Motor sporları dışarıdan zor ve tehlikeli gözükür. Ancak gerekli önlemler alındığında güvenli bir spor dalıdır. Gençlerimizin ileri sürüş eğitimi almalarını tavsiye ediyorum. Gençlerimiz trafikte değil, pistlerde hız yapsın” dedi.