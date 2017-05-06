Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund, lig 3.'lüğü için kritik önem taşıyan maçta en büyük rakibi Hoffenheim'i 2-1 yendi. Marco Reus, 4. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Pierre Aubameyang 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Gabonlu, ligdeki son 4 penaltı atışından 3.'sünden de yararlanamadı.

Pierre-Emerick Aubameyang, 82. dakikada Dortmund'u 2-0 öne geçirdi ve kendini affettirdi. Konuk ekip, 86'da Andrej Kramaric'in penaltı vuruşundan bir gol bulsa da ev sahibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 60 yapan ve Hoffenheim'in 2 puan üstüne çıkan Dortmund, bitime 2 hafta kala 3. sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ni direk katılma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Almanya'da günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bayern München 1 - 0 Darmstadt 98

Borussia Dortmund 2 - 1 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt 0 - 2 Wolfsburg

Mönchengladbach 1 - 1 Augsburg

Ingolstadt 1 - 1 Bayer Leverkusen