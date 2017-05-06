Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’nin Adanaspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın skor hariç kendileri açısından iyi maç olduğunu ifade etti.

“OLMAYINCA OLMUYOR”

Oyuncuların ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özat, müsabakada kendilerinin 7-8 pozisyon yakaladıklarını belirterek, “Kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oldu ama olmayınca olmuyor. Ben oyuncularımı yine de kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.