Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta TT Arena stadında tribündeydi ve müsabakayı izledi.

KİMSELERE BAKMADAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolu beğenmeyen ve aldığı farklı yenilgi karşısında çileden çıkan Dursun Özbek, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu soyunma odasında aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TT Arena'da mixed zone alanından sinirli şekilde geçerek sarı kırmızılı takımın soyunma odasına çok öfkeli şekilde gitti.

OYUNCULARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Dursun Özbek'in burada oyunculara çok sert tepki gösterdiği ve hatta Igor Tudor'a da özellikle Bruma'nın oyunun hemen başında kenara alınmasından dolayı kızgın olduğu öğrenildi.

SOYUNMA ODASININ ÖNÜNDE GÜVENLİKLER BEKLİYOR

Özel güvenliklerin önünde beklediği soyunma odasından bağırma seslerinin duyulduğu gelen bilgiler arasında.