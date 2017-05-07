Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Kayserispor maça beklenmedik şekilde rakip yarı sahada daha çok topa hakim olarak başladı. Bunun neticesinde henüz 7. dakikada Deniz Türüç’ün attığı golle de öne geçti: 1-0. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısındaki “Fırtına” görüntüsünden uzaktı. Hücumda çoğalamıyor ve pozisyona giremiyordu. Takmının yıldızları devreye girince maçın seyri değişti. Olcay’ın defansın arkasına attığı güzel pası alan Rodallega skoru eşitledi: 1-1. Lawal 41. dakikada attığı enfes golle Kayserispor’u yeniden öne geçirdi: 2-1. Trabzonspor bu gole çabuk cevap verdi. Mabiala’nın kendisini düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega’nın şutu direkte patladı. Hemen ardından Mabiala bu defa topla elle oynadı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+2. dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.



Sow fark yaptı

Mesut Bakkal’ın göreve gelmesiyle geçen hafta 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Kayserispor dün de değişimin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Özellikle orta alanda yapılan şok pres sayesinde Trabzonspor’un etkili ayakları kilitlendi. Güray’ın yerine giren Samba Sow da orta sahadaki savunma direncini daha da arttırdı. Ersun Yanal’ın, Rodallega’yı çıkarıp oyuna Castillo’yu dahil etmesi beklediği etkiyi göstermedi. Maçın yıldızı Lawal 75’te kendi başlattığı atakta Welliton’un ortasını kafayla gole çevirdi: 3-2. Trabzonspor’un ikinci 45 dakikadaki oyunu sezonun ikinci yarısındaki performansına yakışmayan düzeydeydi. Yusuf Yazıcı 90+2’de gelen fırsatı da tepince Kayserispor tarihinde ilk defa Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrıldı.



KENARA ALINMASINA ÇOK KIZDI

Rodallega çıldırdı

Kayseri maçının iştahlı isimlerindendi Hugo Rodallega. Golünü de attı. Ancak dakikalar 64’ü gösterdiğinde Ersun Yanal tarafından kenara alındı. Bu karara çok sinirlenen Hugo, sinirli bir şekilde kulübeye geldi ve ne bulduysa sağına soluna atıp tepkisini gösterdi.